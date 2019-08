Casellati in bianco Meloni in rosa, i look delle consultazioni al Quirinale

(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2019 Casellati in bianco Meloni in rosa, i look delle consultazioni al Quirinale Due giorni di consultazioni al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, raccontati attraverso i gesti dei protagonisti al termine degli incontri con il Capo dello Stato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev