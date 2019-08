(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2019 Berlusconi: "Pronti a mobilitarci contro aumento pressione fiscale" Alla Camera dei deputati il secondo giorno di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari. Le dichiarazioni della delegazione di Forza Italia guidata dal presidente Silvio Berlusconi: "Faremo un'opposizione ferma, coerente, senza sconti ma composta. Innazitutto in Parlamento ma come in passato siamo pronti a mobilitarci se aumenterà l'oppressione giudiziaria o la pressione fiscale mettendo le mani nelle tasche degli italiani" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev