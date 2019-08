(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2019 Governo, Maraio (PSI): "Incontro positivo con Conte, pronto a mettere in campo nuova prospettiva" Alla Camera dei deputati le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte con i gruppi parlamentari. Le dichiarazioni di Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi: "Abbiamo avuto un incontro molto positivo con il presidente incaricato Conte, lo abbiamo trovato molto attivo, convinto, determinato non soltanto a offrire a questo paese la costituzione di un governo di ampio respiro che arrivi a fine legislatura ma anche a mettere in campo una nuova prospettiva lungimirante politica per il paese, che rilanci questo paese nei settori cruciali dell'economia, dello sviluppo, della scuola, del welfare del lavoro" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev