(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2019 Casellati non rilascia dichiarazioni al termine dell'incontro con il Presidente Mattarella La Presidente del Senato Casellati ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il secondo giro di consultazioni. Come da tradizione, non ha rilasciato dichiarazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev