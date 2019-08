(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2019 Pd-M5s, Delrio: "Dialogo con M5s bruscamente interrotto, speriamo qualcuno lo riprenda in mano" Il capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, Graziano Delrio, lasciando la sede del Nazareno: "C'era un dialogo e dei passi successivi già programmati, é stato tutto bruscamente interrotto. Noi da giorni stiamo lavorando per fare proposte serie, per un governo solido, un governo di svolta sugli argomenti come l'emergenza ambientale, il tema del lavoro, delle famiglie, della sostenibilità. Non capiamo perché il percorso si sia interrotto" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev