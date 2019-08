Salvini: "Disposto a tutto per l'Italia, ma mai con Renzi"

Taylor Swift distribuisce pizza ai fan prima del suo concerto

Roma, 23 ago. (askanews) - Taylor Swift ha mandato il suo staff a comprare della pizza per i tantissimi fan accampati a Central Park a New York per il suo concerto in programma per Good Morning America. Nel video diffuso dalla cantante si vede anche un un fattorino speciale, il papà di Taylor Swift, che ha distribuito le pizze insieme al team della figlia. Il concerto festeggia l'uscita del nuovo ...