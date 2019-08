(Agenzia Vista) Roma, 22 agosto 2019 Berlusconi non vi dico cosa hanno detto Merkel e Juncker di questo Governo "o a esecutivi improvvisati, l'unico possibile è di centrodestra. Pericoloso un governo sbilanciato a sinistra. Non riferisco come Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo. È stata indebolita l'economia italiana al punto che rasenta la crisi con un debito pubblico che ha superato il livello di guardia". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi al termine delle Consultazioni al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev