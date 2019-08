Cirio visita la Tav opera ormai e' irreversibile ora al lavoro

Open Arms, Richard Gere: nuova legge sicurezza molto inquietante

Lampedusa, 10 ago. (askanews) - Il decreto sicurezza bis, ora legge, che prevede la confisca delle navi che sbarcheranno in Italia violando il divieto del ministero e multe fino a un milione di euro, preoccupa, e non poco, Richard Gere. "Ero in vacanza con i miei amici a Roma e ho sentito di questa nuova legge molto inquietante. Così ho chiesto ai miei amici di Open Arms, cosa pensate di fare ...