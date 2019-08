(Agenzia Vista) Roma, 10 agosto 2019 Risplende la fontana con le ninfe delle acque a Piazza della Republica a Roma La fontana dopo un lungo restauro torna a zampillare in piazza della Repubblica a Roma. La Sindaca Raggi dalla sua pagina facebook la saluta così: "Dopo un lungo ma necessario intervento i cittadini e tutti coloro che ogni giorno passano per piazza della Repubblica possono tornare ad ammirare lo spettacolo delle Najadi, le ninfe delle acque. Un lavoro coordinato dal Dipartimento Simu in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina e realizzato da Acea consentirà di apprezzare l'opera di Alessandro Guerrieri e del maestro Mario Rutelli. È con grande soddisfazione che restituiamo ai cittadini una delle fontane simbolo di Roma. I romani e i turisti potranno rivedere zampillare la fontana rinnovata nel suo nuovo splendore." Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it