(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2019 Conte: "Questo non era Governo dei No. Noi non siamo stati in spiaggia, ma a lavorare" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Non permetterò più che si alimenti la narrativa del governo che non opera, del governo dei no. Questo governo ha parlato poco e fatto molto. Non era in spiaggia, ha lavorato dalla mattina alla sera a beneficio di tutti gli italiani. Non accetterò più che vengano sminuiti la passione e la dedizione con cui tutti hanno affrontato l'impegno di governo e il cospicuo lavoro svolto dai parlamentari" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev