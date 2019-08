Tav, Romeo (Lega): "Chi vota 'no' si assumerà responsabilità politiche"

Casellati augura buone vacanze ai senatori in Aula

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2019 Casellati augura buone vacanze ai senatori in Aula Nell'Aula di Palazzo Madama in discussione le mozioni sulla TAV Torino-Lione. Le mozioni di M5s e Leu erano contro la realizzazione della Torino-Lione, mentre le mozioni di Pd, Forza Italia FdI e +Europa erano a favore. Questi i risultati delle votazioni: M5s 110 sì, 181 no; Pd 180 sì, 109 no, 1 astenuto; ...