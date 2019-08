(Agenzia Vista) Milano, 05 agosto 2019 Tav, Toninelli: "Mozione non influisce su tenuta Governo" La presentazione del Gruppo Ferrovie dello Stato degli interventi di potenziamento della stazione dei Milano Rogoredo. Presenti l'ad di Fs, Gianfranco Battisti, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e il Capo della Polizia, Franco Gabrielli. oggi a margine dell'inaugurazione del nuovo hub della stazione di Rogoredo a Milano Così il ministro Toninelli a margine sulla tav: "Il Governo non cadrà perché la mozione impegna il Parlamento e non il Governo e questo significa che non ci saranno problemi dal punto di vista della tenuta del Governo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it