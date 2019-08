(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 04 agosto 2019 Papa: "Beni materiali necessari, ma non distolgano da ciò che ha vero valore" Papa Francesco durante l'Angelus in Piazza San Pietro: "I beni materiali sono necessari alla vita, ma siano un mezzo per vivere onestamente e nella condivisone con i più bisognosi. Gesù oggi ci invita a considerare che le ricchezze possono incatenare il cuore e distoglierlo dal vero tesoro che è nei cieli" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev