Costa Toscana, la cerimonia del primo taglio della lamiera in 170 secondi

(Agenzia Vista) Turku (Fin), 30 luglio 2019 È iniziata, con il taglio della lamiera nel cantiere Meyer di Turku in Finlandia, la costruzione di Costa Toscana, nuova unità della flotta di Costa Crociere, compagnia italiana parte di Carnival Corporation. Costa Toscana è la seconda di due nuove navi gemelle ordinate da Costa Crociere, alimentate, sia in porto sia in navigazione, a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più pulito al mondo. La prima, Costa Smeralda, attualmente nelle fasi finali di allestimento sempre nel cantiere di Turku entrerà in servizio nell’ottobre 2019. Costa Toscana sarà invece pronta per la consegna nel 2021. Presente il direttore generale di Costa Crociere, Neil Palomba Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev