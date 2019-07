Jova Beach Party a Viareggio, è polemica sulle transenne in spiaggia

Las Vegas invasa dalle cavallette, un tappeto di insetti in città

Milano, 27 lug. (askanews) - Las Vegas è stata invasa da un'ondata di cavallette che hanno scelto la capitale del gioco d'azzardo come tappa per la loro migrazione verso nord. Come riporta l'Associated Press, la migrazione è stata causata dalle abbondanti piogge di alcuni mesi fa; secondo gli entomologi si tratta di un evento insolito ma con diversi precedenti, l'ultimo sei anni fa. La zona di ...