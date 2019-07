Alleanza PD-M5S, Gozi: "Loro antidemocratici, nessun punto in comune"

Sea Watch, amb. Mattiolo: serve politica Ue su migranti economici

Roma, 26 lug. (askanews) - L'episodio di salvataggio in mare di un gruppo di migranti che ha coinvolto la nave Sea Watch e la sua capitana Carola Rackete il 12 giugno scorso "ha molto aumentato la consapevolezza che l'Unione europea non ha una politica migratoria". "Devo dire che l'episodio ha alzato ancora di più l'attenzione sul problema migratorio. E secondo me, al di là della sua drammaticità ...