Governo, Salvini: “Se compatti si va avanti, se no parere al popolo”

(Agenzia Vista) Golasecca, 25 luglio 2019 "Se la squadra è compatta si va avanti altrimenti stare al ministero a scaldare la poltrona non fa per me, e il parere lo chiederemo a voi". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Golasecca. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev