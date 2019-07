(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2019 Ue, Mattarella: "Bene aver evitato procedura infrazione, serve attenta gestione per crescita" Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare: "È stato di grande rilievo aver evitato la procedura di infrazione. L'economia e' in buona salute ma chiede di essere sorretta per una crescita piu' consistente da una gestione attenta dei conti pubblici" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev