Colpo al clan dell'Acquasanta, sequestro da un milione di euro a Gaetano Fontana

(Agenzia Vista) Milano, 25 luglio 2019 La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Palermo, in collaborazione con la Divisione Anticrimine della Questura di Milano, hanno dato esecuzione, a Milano, ad un Decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo nei confronti del 43enne palermitano FONTANA Gaetano, con il quale, in seguito ad ulteriore proposta del Questore di Palermo, è stato disposto un nuovo sequestro di beni, tra orologi di lusso, gioielli e pietre preziose, per un valore di mercato di oltre 1 milione di euro. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev