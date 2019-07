(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2019 Autonomia, Toninelli: "Su materie Mit proficuo accordo M5s-Lega" L'audizione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in Commissione parlamentare per le questioni regionali nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato”. Così il ministro: "In premessa, vorrei evidenziare che, per quanto concerne il mio Dicastero, il dibattito sul regionalismo all’interno del Governo è stato portato a compimento con profitto. Al di là, infatti, del dibattito più generale che è in corso in questi giorni, posso dire con soddisfazione che per le materie del Mit si è trovata l’intesa con la mia collega degli Affari regionali e quindi un proficuo accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Continuiamo a lavorare per un progetto che tenga assieme le rivendicazioni, legittime e democratiche, dei territori con l’esigenza di preservare l’unità nazionale. Le differenze vanno esaltate per consolidare, non per spaccare il Paese. Dunque, il Governo chiede attenzione, collaborazione e rispetto per una riforma che dovrà funzionare nel tempo e dovrà servire alle prossime generazioni, non alle prossime elezioni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev