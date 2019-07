(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2019 Manuel Bortuzzo torna a nuotare e sfida i campioni Detti e Paltrinieri: "Vi sfido in un 50 stile" Il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo paralizzato alle gambe dopo essere stato vittima di una sparatoria a Roma torna a nuotare in piscina. Pubblica un video su Instagram e lancia una sfida a Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, campioni di nuoto a livello mondiale. «Vi sfido in un 50 stile, quando volete» ha scritto sul suo profilo. Fonte: Instagram/Manuel Bortuzzo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev