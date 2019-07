Fondi russi alla Lega, i cittadini di Suvereto e conoscenti di Vannucci increduli dopo la notizia

Audio del poliziotto accoltellato: "Perdo sangue, fate presto"

Roma, 17 lug. (askanews) - "Sono Yuri, sono stato accoltellato, perdo sangue". Così Yuri Sannino, l'agente scelto della polizia di Stato, nella conversazione telefonica della volante della Polizia - diffusa oggi dalla Questura - interveniva il 28 giugno scorso dopo essere stato ferito con un coltello in via dei Cochi, zona Tor Bella Monaca, a Roma, in seguito a un intervento dell'agente per ...