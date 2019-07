Sentenza contro Big Pharma, Rossi: "Ora ridia a Regione Toscana 43mln per farmaci su maculopatia"

Romano (Pd) contro Businarolo (M5s) in commissione, bagarre in aula alla Camera

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2019 Romano (Pd) contro Businarolo (M5s) in commissione, bagarre in aula alla Camera Tensione in commissione Affari Costituzionali con il deputato Andrea Romano (PD) che, secondo quanto denunciato da esponenti della maggioranza, avrebbe rivolto offese sessiste nei confronti della presidente Francesca Businarolo. La discussione è proseguita durante la seduta in aula....