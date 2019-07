PD occupa commissione dopo il no di Salvini a informativa su fondi Russia

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 No di Salvini a informativa su fondi Russia, PD occupa aula commissione Tensione in commissione Affari Costituzionali. Il Partito Democratico dopo il no di Salvini a riferire in Parlamento sui fondi russi, ha bloccato i lavori della commissione sul dl sicurezza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev