(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 Zingaretti: "Grazie a Casellati per incontro. In capigruppo Pd chiede Conte in Senato su Russia" La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, riceve nel suo studio di Palazzo Madama il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, accompagnato dal capogruppo del Pd in Senato Andrea Marcucci. Così il segretario Zingaretti al terimine dell'incontro: "Ringraziamo la presidente Casellati per la scelta di convocare per domani mattina la riunione dei capigruppo con all'ordine del giorno la richiesta di informativa rispetto alle vicende di cronaca di questi giorni" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev