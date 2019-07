Governo, Di Maio: “Salta se non si fanno cose, stufo dei tentennamenti della Lega”

Generali Italia apre a Bologna un nuovo centro "Ora di futuro"

Bologna, 16 lug. (askanews) - Educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani. È lo scopo di "Un'ora di futuro", il progetto di educazione di Generali Italia che coinvolge insegnanti, scuole, famiglie e reti no profit in tutta Italia. Alla periferia di Bologna è stato inaugurato un nuovo centro in una scuola dell infanzia, alla presenza di Stefano Gentili, d ...