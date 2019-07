(Agenzia Vista) Roma, 15 luglio 2019 Manovra, Conte: "Presenza Siri? Se è incontro governativo non ci sta bene" Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi per una pausa caffè risponde così alle domande dei giornalisti: "Se si tratta di un vertice di partito, la presenza di Siri va bene. Se è un vertice di governo, la presenza di Siri non va bene" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev