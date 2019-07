(Agenzia Vista) Strasburgo, 15 luglio 2019 Commissione Ue, Calenda: "Pronti a votare von der Leyen ma non a ogni costo" "Pronti a votare von der Leyen ma non a ogni costo". Così l’eurodeputato Pd, Carlo Calenda, in una diretta Facebook parlando della candidata alla Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, alla vigilia del voto al Parlamento europeo. Fonte: Facebook/Carlo Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev