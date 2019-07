(Agenzia Vista) New York, 15 luglio 2019 Blackout a Manhattan, l'esplosione di gioia dei passanti nel momento in cui torna la luce Settantamila persone sono rimaste senza corrente a Manhattan durante un blackout durato tre ore. Al momento non si conterebbero feriti ma il buio improvviso è calato anche in teatri e cinema, il complesso del Lincoln Center è stato evacuato e si sono fermati anche i treni del metrò. Fonte:Twitter/@angie_boba Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev