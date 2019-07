Salvini: "Putin e Trump i migliori uomini di governo del mondo, lo dico gratis"

++++GUARDA E FOTO ++++++

Umbria jazz, partenza bagnata

Umbria jazz inizia sotto la pioggia. Tutti con con gli ombrelli aperti di fronte a Robben Ford che ha aperto venerdì 12 luglio al main stage le “danze” prima del concerto di Gazzè, Britti, Katchè e Boltro. Il maltempo, che si è scatenato con ripetuti temporali durante il pomeriggio e con pioggia battente in serata, non ha fermato però il flusso serale di spettatori, come non ha impedito il ...