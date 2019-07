Bambini investiti dal suv, il racconto dei testimoni

(Agenzia Vista) Palermo, 12 luglio 2019 Cuginetti investititi dal Suv, le voci dei testimoni oculari E’ stato arrestato nella notte Rosario Greco, il pirata della strada che alla guida di una jeep Renegade ieri sera ha travolto due cuginetti di Vittoria di 11 anni per poi darsi alla fuga. Uno dei due è morto, l’altro è gravissimo. I due bambini erano seduti sul marciapiede davanti casa, quando il Suv, a velocità sostenuta, li ha travolti. Alessio D’Antonio è morto sul colpo, il cuginetto è ricoverato in gravissime condizioni a Messina, dove è stato portato in elisoccorso alla fine di una delicatissima operazione a Vittoria. _Courtesy LaPrimaTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev