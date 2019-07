Fondi russi alla Lega, Conte: “Savoini era alla cena per Putin offerta da me ma non lo conosco”

(Agenzia Vista) Milano, 12 luglio 2019 "Non conosco Savoini e non l'ho mai incontrato personalmente". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell'assemblea dell'Abi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev