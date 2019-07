Governo, Meloni: "Non siamo disponibili a entrare nella maggioranza, votiamo cose che condividiamo"

(Agenzia Vista) Catania, 11 luglio 2019 Governo, Meloni: "Non siamo disponibili a entrare nella maggioranza" "Non siamo disponibili a entrare nella maggioranza". Queste le parole del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi a Catania per partecipare all’evento “è sempre più blu”, in cui si ufficializza il passaggio del sindaco, Salvo Pogliese, da Forza Italia a FdI. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev