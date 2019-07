Fondi Lega, PD protesta in aula ed espone cartelli con i numeri '49' e '65'

Pil, Tria: “Stima commissione identica a due mesi fa”

(Agenzia Vista) Milano, 10 luglio 2019 "La stima è identica a quella di due mesi fa, non è cambiato nulla nella previsione di crescita della Commissione, come non sono cambiate le nostre previsioni". Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, chiudendo il primo China-Italy Dialogue a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev