Salvini chiude il Cara di Mineo, la Cgil lo contesta fuori dalla struttura

YARD: Residenziale e logistica trainano il settore immobiliare

Milano, 9 lug. (askanews) - Le aspettative per il mercato immobiliare migliorano anche in Italia. E' quanto emerge dal terzo "Rapporto di previsioni sul ciclo immobiliare", elaborato dal think tank RUR per YARD - Gruppo indipendente specializzato nella consulenza e nella gestione integrata dei servizi immobiliari. Alessandro Pasquarelli, CEO di YARD, ci ha presentato i dati principali. "La ...