Sanita', Rossi: "Negli ospedali mancano medici specialisti, Governo affronti il problema"

(Agenzia Vista) Toscana, 08 luglio 2019 Sanita', Rossi negli ospedali mancano medici specialisti e non se ne parla, situazione inaccettabile Per far fronte alla carenza di specialisti a causa di una mancata programmazione nazionale, la Regione Toscana finanzierà 132 contratti di formazione aggiuntivi, rispetto a quelli attribuiti dal Miur alle Università toscane. Il finanziamento complessivo è di 3mln e 300mila euro per il 2019, 16mln in totale nei prossimi 5 anni. "Questa operazione mette in sicurezza il fabbisogno del servizio sanitario regionale" - ha spiegato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi - "Ma c'è una carenza colpevole di questo governo e di quelli precedenti che non hanno pensato ad una programmazione adeguata". "Sarebbe opportuno che, almeno per un solo giorno, si discutesse di un barchino in meno per dare spazio al problema di 11mila giovani medici specializzandi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev