(Agenzia Vista) Baku, 08 luglio 2019 Le colline del prosecco patrimonio dell'Unesco, l'esultanza di Zaia e Centinaio Le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono patrimonio dell’Unesco. La proclamazione è stata stata annunciata oggi a Baku, in Azerbaigian, in occasione della 43° sessione del Comitato del Patrimonio mondiale Unesco, con delibera unanime dei 21 Stati membri del Comitato. Promotori della candidatura la Farnesina, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo, la Regione Veneto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev