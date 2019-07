(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2019 Putin in visita in Italia, l'abbraccio con l'amico Silvio Berlusconi Al termine della sua visita ufficiale in italia, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a incontrato all'aeroporto di Fiumicino l'ex primo ministro, Silvio Berlusconi. I due si sono abbracciati e si sono intrattenuti in un breve colloquio. Fonte: Facebook/Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev