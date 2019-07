(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2019 Sea-Watch, De Falco: "Liberazione Carola giusta, comandante ha adempiuto a un proprio dovere" Continuano i presidi di digiuno di solidarietà per i migranti lanciati da padre Alex Zanotelli. La manifestazione davanti Montecitorio nel giorno in cui le Ong hanno disertato le audizioni sul decreto sicurezza bis previste per questa mattina a Montecitorio. La decisione in seguito alla scelta della Lega di escludere la Sea-Watch dallo stesso ciclo di audizioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev