Siena, grandine in alcune aree sud della provincia. L'estate resta un miraggio | VIDEO

Una violenta grandinata si è abbattuta all'ora di pranzo del 10 giugno su alcune zone della provincia di Siena, in particolare nella frazione di Bettolle del comune di Sinalunga, ma non solo. Sono stati dieci minuti di precipitazione intensa. Al termine strade, marciapiedi, auto e aree verdi erano ricoperte da un sottile strato di ghiaccio. Non è escluso che la grandine abbia provocato danni alle colture, in particolare frutta e verdura di stagione. Poi ha ripreso a piovere. Il meteo di inizio giugno non è stato clemente in alcuna zona della provincia di Siena. L'estate 2020 per adesso resta ancora soltanto un miraggio.