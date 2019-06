Il passaggio dei migranti dalle nave madre al barchino: il video

Roma, 21 giu. (askanews) - Migranti trasbordati da un peschereccio a un barchino per avvicinarsi alle coste italiane. Un video girato da un aereo del progetto Mas dell'Agenzia Frontex ha documentato l'operazione avvenuta a circa 60 miglia a sud dell'isola di Lampedusa. Il passaggio degli immigrati è stato filmato e subito dopo sono scattate le procedure per bloccare l imbarcazione principale. A bordo sono state trovate sette persone, sei egiziani e un tunisino e tutte sono in stato di fermo per favoreggiamento dell immigrazione clandestina.