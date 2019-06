Ahmadzada: Italia e Azerbaigian hanno rapporti privilegiati

Roma, 21 giu. (askanews) - Ai microfoni di askanews, l'ambasciatore dell'Azerbaigian a Roma - Mammad Ahmadzada - racconta lo stato dei rapporti tra il suo Paese e l'Italia, in occasione del Festival del cinema azerbaigiano in Italia, in programma dal 20 al 22 giugno alla Casa del Cinema di Villa Borghese e giunto alla seconda edizione.

"I due Paesi godono di partenariato strategico. Abbiamo rapporti molto privilegiati sia nell'area politica sia nell'area economica sia in quella culturale. Negli ultimi anni abbiamo avuto visite di altissimo livello, soprattutto lo scorso anno abbiamo avuto la storica visita del presidente italiano (Sergio Mattarella, ndr) in Azerbagian. E' stata ricambiata con la visita del primo vice presidente dell'Azerbaigian. Anche a livello dei due parlamenti c'è una collaborazione importante, perchè ci sono stati scambi di visite con il presidente del parlamento dell'Azerbaigian qua e il presidente del Senato italiano in Azerbaigian.

Quindi i rapporti economici sono molto solidi, perchè sono molti anni che l'Italia è il nostro principale partner commerciale. Siamo il principale fornitore di greggio per l'Italia e ci sono molte società che operano in Azerbaigian, soprattutto in questa fase in cui il Paese vive un importante processo di diversificazione dell'economia. Abbiamo, ripeto, rapporti dalle fondamenta molto solide e queste fondamenta aprono grandissime opportunità per ulteriori collaborazioni tra i nostri Paesi".