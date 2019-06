Conte: su taglio tasse io più ambizioso di Salvini

Bruxelles, 21 giu. (askanews) - "La formula a cui dobbiamo mirare è 'paghiamo meno ma paghiamo tutti'. Il mio pensiero è più avanzato e ambizioso di quello di Salvini. Ora si tratta di sedersi intorno a un tavolo, aspetto proposte concrete, siamo tutti d'accordo, determinati verso l'obiettivo, lo abbiamo messo a fuoco, si tratta di tradurre i proponimenti in misure concrete". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando della intervista di Matteo Salvini al Corriere della Sera in cui il vicepremier dice "O si abbassano le tasse o lascio".

"Sulla flat tax - ha sottolineato Conte al termine del Consiglio europeo a Bruxelles - come già detto io sono molto ambizioso. Sono a conoscenza dell'inefficienza e dell'iniquità del sistema fiscale. Occorre una riforma forte e complessiva e avanzata. Non mi accontento di intervenire su un aliquota: voglio realizzare un patto fiscale tra fisco, amministrazione finanziaria e contribuenti. Solo con una visione strategica possiamo far marciare il paese".