Tensioni ad Hong Kong, manifestanti ancora in piazza

Colori 1 Minuto_Gli scatti di Jeff Bark al Pala Expo, un Gran Tour in Italia tra immaginario e reale

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2019 Colori 1 Minuto_Gli scatti di Jeff Bark al Pala Expo, un Gran Tour in Italia tra immaginario e reale La mostra “Jeff Bark - Paradise Garage” al Palazzo delle Esposizioni. Curata da Alessio de'Navasques, è pensata come un percorso che coinvolge il pubblico, trasportandolo nel mondo onirico ideato dal fotografo; nel suo garage nell'Upstate New York, è lui stesso ...