Verdone sul set: il backstage del film "Si vive una volta sola"

Roma, 21 giu. (askanews) - Tre uomini e una donna sul set del nuovo film di Carlo Verdone "Si vive una volta sola". Ecco alcune immagini del backstage del ventisettesimo film del regista romano, che sta girando in Puglia in buona compagnia: Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora. Interpretano un quartetto di medici tanto abili in sala operatoria, visto che persino il Papa si affida alle loro cure, quanto inaffidabili, fragili e maldestri nella vita privata. Nel film scritto da Verdone con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino e prodotto da Filmauro, questo team di eccellenti professionisti della medicina si rivela anche un team di implacabili maestri della beffa, sorprendente nel gioco di squadra e insuperabile nel partorire scherzi spietati, specialmente se la vittima di turno è l'amico Amedeo.

Durante uno sconclusionato viaggio on the road verso i mari del sud d'Italia, fra incontri surreali, stupefacenti rivelazioni ed esilaranti avventure, i quattro amici inciamperanno in un'esperienza che non dimenticheranno mai, un colpo di scena che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. "Si vive una volta sola" si preannuncia come una irresistibile e beffarda radiografia dei nostri tempi.