"Dolcissime", da Giffoni alle sale film su adolescenza e bullismo

Roma, 20 giu. (askanews) - Sarà in anteprima al festival di Giffoni e il primo agosto nei cinema "Dolcissime", il film su adolescenti, amicizia, cyberbullismo e voglia di riscatto diretto da Francesco Ghiaccio.

Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo. Mariagrazia soffre il confronto con la madre (interpretata da Valeria Solarino) ex campionessa sportiva, Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l'ennesima presa in giro, un'inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto.