Aeronautica, Made in Italy in grande spolvero al Salone di Parigi

Le Bourget, 19 giu. (askanews) - Made in Italy in grande spolvero al Salone aeronautico francese di Le Bourget, alle porte di Parigi. Il consorzio Atr, di cui fa parte anche l'italiana Leonardo, ha portato a casa uno straordinario accordo con Nac, azienda di leasing specializzata in velivoli regionali, per la vendita di 35 aerei Atr 72 della serie -600, da 78 posti, con un'opzione per altri 35 ...