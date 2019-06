"Camera con vista" video di Federica Abbate feat Lorenzo Fragola

Milano, 19 giu. (askanews) - Federica Abbate insieme a Lorenzo Fragola, racconta molto di se stessa in "Camera con vista" il nuovo singolo che vede i due giovani e talentuosi cantautori cimentarsi con un disco estivo ma non un tormentone. Il singolo precede un album su cui Federica sta ancora lavorando.

"In teoria dovrebbe uscire in autunno e sicuramente ci sarà come al solito il racconto di me, di tutto quello che riguarda il mio sentire la vita il mio personale modo di leggere la realtà, per raccontare la mia vita e anche la vita degli altri, quando incontro le persone è che mi dicono che sentono la mia storia come la loro e in tutto questo si è meno soli, la musica unisce, la musica è comunione".

Il video, diretto da Enea Colombi, racconta i sentimenti e le piccole ribellioni di un gruppo di adolescenti durante un camping estivo dal sapore vintage, dove la voglia di sfuggire al controllo dei grandi si trasforma in una piccola grande avventura. Esperienze che tutti abbiamo vissuto almeno un volta nella vita e che porteremo sempre con noi come bellissimi ricordi adolescenziali.

