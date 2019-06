La fotografia e la Sicilia: a Noto Photology Air 2019-2020

Milano, 19 giu. (askanews) - L'anteprima è andata in scena nella Fondazione Gian Paolo Barbieri a Milano, ma il grande evento si terrà a Noto in Sicilia, nella Tenuta Busulmone, dal 21 giugno. Si tratta del progetto Photology AIR 2019-2020. A fare da antipasto alcuni degli scatti che proprio Gian Paolo Barbieri esporrà poi sull'isola. "Sono tutte opere - ci ha spiegato il celebre fotografo - che rispecchiano le riprese che io ho fatto in giro per il mondo sulla natura".

A raccontarci cosa succederà, nell'arco di due anni, nel nuovo parco per l'arte contemporanea di Noto, il fondatore di Photology, Davide Faccioli. "Inizieremo nel giugno del 2019 - ha detto ad askanews - con sostanzialmente tre mostre, che poi verranno sostituite nel 2020 con altrettante e con artisti internazionali che potranno poni susseguirsi nel tempo fino a settembre 2020. La tenuta è un parco di circa 30 ettari nella quale ci saranno percorsi nella natura, quindi installazioni d'arte e all'interno di un vecchio convento senza tetto, restaurato, ci saranno solo opere per l'aria aperta, en plain-air".

Il tema dell'intero progetto, come esemplificato anche dagli scatti in mostra alla Fondazione Barbieri, sarà la coscienza ambientale e il manifesto sta tutto nel titolo: "Preservaction", dove la sottolineatura è anche sulla componente di azione necessaria per cambiare le cose.

Tra i lavori fotografici che andranno in mostra anche quello di Francesca Romana Gaglione, che presenterà un progetto di catalogazione permanente delle piante rare che sono vicine alla tenuta. "Lavorerò a stretto contatto con un botanico - ci ha raccontato la fotografa - che mi accompagnerà nell'individuazione di 15 delle circa 150 varietà complessive che si trovano all'interno di tutta l'area sudorientale della Sicilia. Queste 15 verranno immortalate fotograficamente da me all'alba e al tramonto, cercando di realizzare qualcosa che sia poetico e allo stesso tempo anche informativo".

Appuntamento quindi a Noto nel giorno del solstizio d'estate per scoprire cosa accadrà a Photology Air.