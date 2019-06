Oval, l'app che aiuta a risparmiare punta sulla cannabis

Milano, 19 giu. (askanews) - Il settore del futuro per gli investimenti? La cannabis, legale e a fini terapeutici. Ne sono convinti ad Oval, app nata con l'obiettivo di aiutare a gestire le proprie finanze e a risparmiare che è anche contemporaneamente una piattaforma per investire, a partire da piccole quote.

Secondo il nuovo rapporto della statunitense Grand View Research Inc., il mercato globale della marijuana legale raggiungerà i 146 miliardi di dollari entro la fine del 2025. Numeri che hanno attirato l'attenzione dell'app, italiana, e hanno portato alla creazione di un pacchetto, "Yes We Can(nabis)", (prodotto finanziario con un profilo d'alto rischio) dedicato ad aziende tecnologicamente avanzate che supportano la legalizzazione della marijuana e dei suoi principi attivi a fini terapeutici; in tutto quindici società nordamericane (USA e Canada) quotate in borsa nel settore delle scienze, con attività commerciali significative nel settore della cannabis legale.

Una scelta inusuale in un Paese come l'Italia dove la Cassazione ha da poco fermato la vendita di "cannabis light", ma che sta piacendo agli utenti: nelle ultime due settimane, il 36% degli investitori totali sulla piattaforma ha scelto di investire nel prodotto.